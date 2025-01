Vasco Rossi si è unito al dolore di chi ha perso il lavoro a causa dei devastanti incendi che hanno colpito la Contea di Los Angeles. In particolare, la rockstar ha rilanciato la raccolta fondi per il 'Moonshadows Malibu', un ristorante lungo la costa, frequentato dai vip, che è ora ridotto in cenere.

Il dolore di Vasco Rossi

"Il Moonshadows... non c’è più! Sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro", scrive Vasco Rossi sul suo profilo Instagram a corredo di due foto che mettono a confronto il ristorante prima e dopo gli incendi.

Il 72enne tornerà nella sua Villa a Los Angeles (che non è stata colpita dalle fiamme) la prossima settimana: "Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la prossima settimana - annuncia il cantante di Zocca - per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto!".

Nelle stories di Instagram, Vasco Rossi ha aggiunto il link alla raccolta fondi 'gofund.me', creato per aiutare i dipendenti e le loro famiglie. La raccolta ha superato i 50mila dollari, la metà dell’obiettivo finale.