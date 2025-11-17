Louvre, allarme strutturale: chiusa parte ala sud

Il Louvre ha annunciato la chiusura immediata di parte dell'ala sud del quadrilatère Sully dopo la diffusione di un nuovo rapporto tecnico che segnala "una particolare fragilità" in alcune travi che sorreggono i pavimenti del secondo piano. La decisione è stata presa nel mezzo delle indagini sul recente 'furto del secolo' che ha acceso i riflettori sulla sicurezza interna del museo.

Secondo una nota dell'istituzione parigina, il secondo piano dell'ala sud - occupato da uffici - è monitorato da anni a causa della sua complessa struttura architettonica e per alcune debolezze evidenziate a causa dei lavori realizzati negli anni Trenta. Il nuovo rapporto, prodotto nell'ambito dei cicli di diagnosi in corso sull'intero quadrilatère Sully, documenta "evoluzioni recenti e imprevedibili" che hanno portato l'Epml (Établissement public du musée du Louvre) a disporre la chiusura dei locali. Sessantacinque dipendenti dovranno lasciare gli uffici entro tre giorni.

Per ragioni di sicurezza, il museo ha deciso di chiudere temporaneamente anche la Galerie Campana, situata al primo piano della stessa ala, in attesa di approfondimenti tecnici. Il progetto 'Louvre - Nouvelle Renaissance', annunciato dal presidente Emmanuel Macron lo scorso 28 gennaio, prevede proprio la riqualificazione e la messa in sicurezza del quadrilatère Sully.