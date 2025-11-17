circle x black
Cerca nel sito
 

Louvre, allarme strutturale: chiusa parte ala sud

Un nuovo rapporto tecnico segnala "una particolare fragilità" in alcune travi che sorreggono i pavimenti del secondo piano

Louvre, allarme strutturale: chiusa parte ala sud
17 novembre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Louvre ha annunciato la chiusura immediata di parte dell'ala sud del quadrilatère Sully dopo la diffusione di un nuovo rapporto tecnico che segnala "una particolare fragilità" in alcune travi che sorreggono i pavimenti del secondo piano. La decisione è stata presa nel mezzo delle indagini sul recente 'furto del secolo' che ha acceso i riflettori sulla sicurezza interna del museo.

Secondo una nota dell'istituzione parigina, il secondo piano dell'ala sud - occupato da uffici - è monitorato da anni a causa della sua complessa struttura architettonica e per alcune debolezze evidenziate a causa dei lavori realizzati negli anni Trenta. Il nuovo rapporto, prodotto nell'ambito dei cicli di diagnosi in corso sull'intero quadrilatère Sully, documenta "evoluzioni recenti e imprevedibili" che hanno portato l'Epml (Établissement public du musée du Louvre) a disporre la chiusura dei locali. Sessantacinque dipendenti dovranno lasciare gli uffici entro tre giorni.

Per ragioni di sicurezza, il museo ha deciso di chiudere temporaneamente anche la Galerie Campana, situata al primo piano della stessa ala, in attesa di approfondimenti tecnici. Il progetto 'Louvre - Nouvelle Renaissance', annunciato dal presidente Emmanuel Macron lo scorso 28 gennaio, prevede proprio la riqualificazione e la messa in sicurezza del quadrilatère Sully.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
allarme strutturale furto del secolo sicurezza interna
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza