Macron bloccato a New York per 'colpa' di Trump: "Presidente, vada a piedi" - Video

Passa il convoglio del presidente americano e le misure di sicurezza valgono anche per il presidente francese

23 settembre 2025 | 14.07
Redazione Adnkronos
"Presidente Macron, mi spiace... Vada a piedi". Emmanuel Macron, a New York per l'assemblea generale dell'Onu, deve fare i conti con lo stop al traffico per l'arrivo di Donald Trump. Il convoglio del presidente degli Stati Uniti è nella zona e le forze dell'ordine deviano il traffico.

Anche Macron, come documenta il video che rimbalza sui social, deve adattarsi alle misure di sicurezza. Un agente della polizia della Grande Mela spiega la situazione al presidente francese. Macron ascolta e si rassegna. Quindi tira fuori il cellulare e telefona presumibilmente a Trump: "Indovina un po', sto aspettando per strada. E' tutto chiuso per te...".

