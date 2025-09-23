"Presidente Macron, mi spiace... Vada a piedi". Emmanuel Macron, a New York per l'assemblea generale dell'Onu, deve fare i conti con lo stop al traffico per l'arrivo di Donald Trump. Il convoglio del presidente degli Stati Uniti è nella zona e le forze dell'ordine deviano il traffico.

Macro vs Trump Funny Fight 😂🚨



Macron was stopped by the New York Police, because of Donald Trump.



Macron called Trump and said -

"I'm waiting outside right now because everything is blocked for you (motorcade)"



He had to walk to the French Embassy, for 80th UNGA.



Anche Macron, come documenta il video che rimbalza sui social, deve adattarsi alle misure di sicurezza. Un agente della polizia della Grande Mela spiega la situazione al presidente francese. Macron ascolta e si rassegna. Quindi tira fuori il cellulare e telefona presumibilmente a Trump: "Indovina un po', sto aspettando per strada. E' tutto chiuso per te...".