circle x black
Cerca nel sito
 

Macron e il look 'Top Gun' a Davos: occhiali specchiati tra stile e ironia sui social

L'Eliseo ha chiarito che Macron è alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro

Emmanuel Macron (Fotogramma/Ipa)
Emmanuel Macron (Fotogramma/Ipa)
20 gennaio 2026 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli occhiali da sole specchiati di Emmanuel Macron sono tornati a catturare l’attenzione al World Economic Forum di Davos, dove il presidente francese ha conquistato la platea non solo con le battute e punzecchiature sul "bullismo" e le guerre "a quanto pare risolte" del presidente americano Donald Trump, ma anche sfoggiando un look che diventa più iconico ogni giorno che passa. Il nuovo dettaglio estetico del capo dell’Eliseo ha nuovamente fatto il giro dei social tra meme e video sul look "Top Gun", ma dietro la scelta c’è una spiegazione puramente medica: l’Eliseo ha chiarito che Macron è alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro, probabilmente una lieve emorragia sottocongiuntivale, senza dolore né conseguenze sulla salute o sull’attività presidenziale.

Gli occhiali 'aviator'

Gli occhiali "aviator" erano apparsi per la prima volta il 15 gennaio alla base militare di Istres, durante il discorso del nuovo anno alle forze armate. In quell’occasione Macron era arrivato con i classici occhiali da aviatore, tolti poi durante l’intervento, mostrando l’occhio rosso e iniettato di sangue. Nei giorni successivi li ha indossati di nuovo all’Eliseo, in occasione di un incontro sulla Nuova Caledonia, scegliendo un modello simile ma con lenti bluastre o leggermente riflettenti, notate dai media francesi per l’effetto più moderno e appariscente.

L''Occhio della Tigre'

Anche a Davos il presidente ha sfoggiato gli occhiali nonostante l'intervento fosse al chiuso, presumibilmente per proteggere l’occhio dalle luci intense e mascherarne il rossore residuo. Lo stesso Macron aveva ironizzato nei giorni scorsi sulla sua condizione, definendola un inconveniente "antiestetico, ma completamente innocuo" e citando l’"Occhio della Tigre" come simbolo della sua determinazione in giorni molto tesi per le mire di Trump verso la Groenlandia e relativi dazi annunciati. Nei giorni successivi ha spiegato di essere "costretto a portare gli occhiali per un po'", in attesa della completa guarigione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
macron oggi macron occhiali macron occhiali perché macron occhiali malattia
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza