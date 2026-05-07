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Made in Europe: Bonaccini chiede sostegno europeo per le pmi italiane

L'eurodeputato Bonaccini (Pd) sollecita l'Ue a includere le pmi nell'Industrial Accelerator Act, valorizzando il Made in Europe per crescita ed export.

L'eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato del Pd Stefano Bonaccini - Fotogramma/Ipa
07 maggio 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Industrial Accelerator Act "deve" avvantaggiare anche le piccole e medie imprese, non solo la grande industria. Lo ha detto l'eurodeputato del Pd (gruppo S&D) Stefano Bonaccini, a Bruxelles a margine del convegno "L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, ieri sera a Bruxelles, si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.

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"Io - ha continuato l'ex presidente dell'Emilia-Romagna - vengo dalla Regione che è cresciuta di più negli ultimi 10 anni e che è prima per export pro capite, grazie anche e soprattutto a settori come meccanica, agroalimentare, moda, ceramica, che secondo me devono far parte di quel Made in Europe perché creano tantissimi posti di lavoro, danno un valore aggiunto in termini di redditività e anche di ricchezza".

"E quindi, oltre all'industria, deve diventare anche un patrimonio per la piccola e media impresa. D'altra parte l'Italia è fatta soprattutto di piccola e media impresa", ha concluso Bonaccini.

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Stefano Bonaccini Ue Iaa Pmi
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