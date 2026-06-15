circle x black
Cerca nel sito
 

Norvegia, figlio principessa ereditaria arrestato per stupro: condannato a 4 anni

Hoiby non detiene alcun titolo e non è membro ufficiale della casa reale

Marius Borg Hoiby - Archivio
Marius Borg Hoiby - Archivio
15 giugno 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette Marit, è stato condannato a 4 anni di carcere per una serie di reati, secondo quanto riportato dai media norvegesi. Marius Borg Hoiby è stato arrestato con l’accusa di stupro dalla polizia norvegese.

CTA

Il 29enne è nato da una precedente relazione della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, moglie dell'erede Haakon Magnus. Lo scorso agosto, Marius Borg Hoiby era stato accusato di aver aggredito fisicamente, nel suo appartamento, la fidanzata e aveva passato 30 ore sotto la custodia della polizia.

Secondo il quotidiano 'Verdens Gang' il tribunale lo ha assolto da due delle quattro accuse di stupro a suo carico. E' stato invece condannato per le altre due. Hoiby, per motivi di salute ha seguito il procedimento in videoconferenza dal carcere, doveva rispondere di circa 40 capi d'accusa. Hoiby, figliastro dell'erede al trono di norvegia, non detiene alcun titolo e non è membro ufficiale della casa reale.

Hoiby, in custodia cautelare dall'1 febbraio, si è dichiarato colpevole di altri reati (non quelli di stupro), tra cui il trasporto di 3,5 chili di marijuana, aggressioni fisiche e minacce. "Sono conosciuto principalmente come il figlio di mia madre, nient'altro. Quindi ho sempre avuto bisogno estremo di riconoscimento. E questo si è manifestato in molto sesso, molte droghe e molto alcol", ha dichiarato in tribunale.

Il pubblico ministero Sturla Henriksbo, nella sua arringa ha descritto Holby come "un uomo che pensa di poter fare quello che vuole". Holby ha ribattuto sottolineando la pressione esercitata dai media nei suoi confronti, che lo avevamo dipinto, secondo le sue parole, come "un mostro, trasformandolo in un bersaglio dell'odio di tutta la Norvegia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
norvegia Mette Marit Marius Borg Hoiby condannato
Vedi anche
Erri De Luca: "Polemiche su Eskhol Nevo? Non si boicottano gli scrittori, si boicottano i governi"
News to go
Medico a Roma paziente a Pechino, eseguito con successo intervento in telechirurgia robotica
Mazzi: "Stagione turistica si preannuncia buona"
Editoria, Tajani: "Garantire sempre libertà espressione e di pensiero"
Conte: "Meloni ha trovato stabilità grazie a poteri forti"
News to go
Intelligenza artificiale si prende internet, genera più traffico dell'uomo
Taormina Film Festival, l'edizione 72 si chiude con Michele Placido e Franco Nero: videoselfie dall'inviata
Russell Crowe cita Ultimo nel discorso per il premio alla Carriera al Taormina Film Festival - Video
Ex Ilva, Urso: "Sequestro altoforno anomalia, già oltre 2 mld danni"
Lollobrigida: "Vannacci? Si è tirato lui fuori da centrodestra" - Video
Legge elettorale, Decaro: "Sì a preferenze, importanti per cittadini"
News to go
Patrimoni e successioni, l'indicazione Ue e la proposta di legge popolare


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza