Massicci raid sul Libano, caschi blu Unifil feriti - Ascolta

Massicci attacchi israeliani in Libano e sulla striscia di Gaza. Le forze israeliane hanno inoltre preso d'assalto con i bulldozer il campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania, nelle prime ore di questa mattina, dando luogo a duri scontri con i combattenti palestinesi comeriporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Tre soldati libanesi e quattro 'caschi blu' delle Nazioni Unite di nazionalità malese sono stati feriti invece in un attacco israeliano vicino a un posto di blocco dell'esercito nei pressi di Sidone, nel sud del Libano come riferiscono le forze militari libanesi.