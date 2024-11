Un accordo per il cessate il fuoco in Libano è vicino. Non solo, come riferito dalla Cnn, c'è un ok del premier israeliano Benjamin Netanyahu in linea di principio, ma il Gabinetto di Israele si riunisce a partire dalle 17,30 e ai ministri è stato chiesto di mettere in conto un impegno fino alle 9 di sera poiché la discussione è impegnativa. Secondo la tv libanese al-Jadid il cessate il fuoco sarà annunciato poco dopo le 22, ora locale in Libano, congiuntamente da Stati Uniti e Francia.