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Medio Oriente, l'Ue chiave per Iran, Libano e due Stati, parola di Albares

Il ministro degli Esteri spagnolo Albares sottolinea il ruolo chiave dell'Ue per Iran (nucleare), Libano (sovranità) e per la soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese

Il ministro degli Esteri José Manuel Albares Bueno - Fotogramma/Ipa
Il ministro degli Esteri José Manuel Albares Bueno - Fotogramma/Ipa
15 giugno 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Europa "in passato ha avuto un ruolo molto importante" nel tentare di risolvere, con il Jcpoa, il problema dell'uso dell'energia nucleare da parte dell'Iran, che "non può dotarsi di una bomba atomica", e può tornare a svolgerlo. Lo dice il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno, a Lussemburgo a margine del Consiglio Ue.

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Serve un cessate il fuoco, dobbiamo garantire la sovranità e l'integrità territoriale del Libano: oggi chiederò che ci sia una missione dell'Ue forte, robusta, che possa raccogliere il testimone da Unifil quando terminerà". Infine, può contribuire alla realizzazione di una "soluzione a due Stati" per Israele e Palestina. "L'Ue deve essere presente", conclude.

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Iran José Manuel Albares Bueno Ue Libano Unifil Medio Oriente
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