Un giudice federale della Florida ha ordinato una perizia psichiatrica per Thomas Markle Sr, il padre separato della duchessa di Sussex, Meghan Markle, al fine di stabilire se sia mentalmente idoneo a rispondere alle accuse di essere un predatore sessuale di minori. Il magistrato statunitense Lindsay Griffin di Tampa - scrive la Cnn - ha scritto in un'ordinanza di due pagine che la prima comparizione in tribunale del suocero ottantaduenne del principe Harry ha sollevato dubbi sulla sua capacità di affrontare un processo. Thomas Markle Sr è stato arrestato venerdì con l'accusa federale di possesso di materiale pedopornografico, tra cui due fotografie esplicite che lo ritraggono in posa con una minorenne nuda e altre immagini che lo ritraggono con bambini in vari stadi di nudità.

Una delle foto mostrava una ragazza nuda in una stanza che sembra appartenere a una catena di motel nelle Filippine, dove Markle aveva risieduto per un certo periodo. Secondo una dichiarazione giurata dell'Fbi depositata in tribunale come parte della denuncia penale presentata contro Markle, gli agenti federali hanno sequestrato il materiale in questione, parte di una collezione di diapositive, negativi fotografici e libri, da magazzini che il padre di Meghan aveva affittato a Los Angeles dal 2008. Commentando il caso, il direttore dell'Fbi Kash Patel ha affermato che Markle "ha preso di mira bambini innocenti e ha cercato di rubare la loro innocenza attraverso le sue azioni criminali". Markle risiedeva fino a poco tempo fa a Lakeland, in Florida, dove, secondo il Daily Mail, era ricoverato in una casa di cura.

Durante l'udienza di venerdì non è stata presentata alcuna dichiarazione di colpevolezza e il giudice ha autorizzato il rilascio di Markle su cauzione, a condizione che si sottoponga agli arresti domiciliari e al monitoraggio elettronico. In un'ordinanza emessa dopo l'udienza, il giudice Griffin ha affermato di aver riscontrato "ragionevoli motivi per credere" che Markle possa "soffrire di una malattia o di un difetto mentale che lo renda incapace al punto da non essere in grado di comprendere la natura e le conseguenze del procedimento a suo carico o di collaborare adeguatamente alla propria difesa". Griffin ha dichiarato di aver basato le sue conclusioni su informazioni non specificate riguardanti le sue condizioni di salute, la sua "età avanzata e la mancanza di memoria". Il giudice ha infine incaricato la dottoressa Amie Gerodimos, psichiatra forense, di condurre una perizia psichiatrica indipendente su Markle e di formulare una diagnosi sulla sua condizione, con un verdetto sulla sua capacità mentale di affrontare il processo.