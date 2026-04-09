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Caso Epstein, Melania: "Non mi ha presentato a Trump"

La first lady americana parla di "menzogne" sul suo conto

Melania Trump (Afp)
Melania Trump (Afp)
09 aprile 2026 | 21.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La first lady americana Melania Trump ha negato qualsiasi coinvolgimento negli abusi commessi dal finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. ''Non ho avuto alcun rapporto con Epstein'' e ''non sono mai stata vittima di Epstein'', ha dichiarato Melania alla stampa. ''Non sono stata presentata a Donald Trump da Epstein'', ha aggiunto la First lady precisando che ''non ero a conoscenza delle attività illegali di Epstein''.

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La first lady: "Su di me solo menzogne"

"Le menzogne che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi stesso", ha dichiarato la First lady. "Le persone che mentono sul mio conto sono prive di etica, umiltà e rispetto", ha aggiunto. “Per anni, numerose immagini e dichiarazioni false su Epstein e su di me sono circolate sui social media. Fate attenzione a ciò in cui credete. Queste immagini e storie sono completamente false”, ha continuato la First Lady. “Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo. Non vi ho partecipato”, ha dichiarato Melania dopo che sono state diffuse foto che la ritraevano insieme a Donald Trump e a Epstein a feste dell'alta società newyorkese.

"Non sono mai stata legalmente accusata o condannata per alcun reato legato al traffico sessuale, agli abusi sui minori e ad altri comportamenti ripugnanti di Epstein", ha aggiunto, esortando il Congresso a tenere un'udienza pubblica per le vittime del finanziere al fine di "dare loro l'opportunità di testimoniare sotto giuramento".

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