circle x black
Cerca nel sito
 

Macron-Meloni, primo summit bilaterale il 25 giugno ad Antibes

L'Eliseo: "Questo vertice permetterà di approfondire la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture"

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron - (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron - (Fotogramma/Ipa)
12 giugno 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Eliseo ufficializza data e luogo del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Emmanuel Macron con Giorgia Meloni, oltre che il primo fra i due Paesi dopo quello di Napoli del febbraio del 2020. Il vertice si terrà il 25 giugno ad Antibes. "Questo vertice - sottolinea l'Eliseo -permetterà di approfondire la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia francia meloni macron macron meloni vertice meloni macron
Vedi anche
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza