Paura a Manhattan, dove ieri parte dell'iconico villaggio di Natale di Bryant Park è andato a fuoco. Come mostrano alcuni video condivisi sui social network, le fiamme sono partite da uno degli stand del famoso mercato natalizio del centro di New York che attrae residenti e turisti.

I vigili del Fuoco sono intervenuti, spegnendo l'incendio. Non ci sono stati feriti e i negozi che erano stati costretti a chiudere per via del fumo sono stati riaperti velocemente. Non è ancora chiaro però che cosa ha causato le fiamme.