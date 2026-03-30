circle x black
Cerca nel sito
 

Michaud nuovo presidente Eba, nomina ufficiale Ue

Il Consiglio Ue ha ufficializzato oggi la nomina del francese alla guida dell'Autorità, che ha sede a Parigi.

Una filiale del gruppo olandese Ing a Bruxelles: l'Eba vigila sui rischi del settore bancario Ue. - Foto Adnkronos
Una filiale del gruppo olandese Ing a Bruxelles: l'Eba vigila sui rischi del settore bancario Ue. - Foto Adnkronos
30 marzo 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio dell'Ue ha nominato formalmente oggi François-Louis Michaud presidente dell'Autorità Bancaria Europea (Eba). Michaud assumerà l'incarico il 16 aprile prossimo. Il mandato del francese, che succede allo spagnolo José Manuel Campa, avrà una durata di cinque anni, e sarà prorogabile una sola volta.

CTA

Per la nomina del nuovo presidente, il consiglio dei supervisori dell'Eba ha presentato al Consiglio due candidati. Dopo i colloqui con i candidati nel gennaio scorso, gli ambasciatori dei Paesi presso l'Ue hanno approvato provvisoriamente la nomina di Michaud, votando a scrutinio segreto. Il Parlamento Europeo ha poi confermato la nomina il 10 marzo 2026.

L'Eba è un'autorità finanziaria indipendente dell'Ue con sede a Parigi, che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza prudenziale coerenti in tutto il settore bancario europeo. Tra gli altri compiti, l'Eba valuta i rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'Unione, attraverso relazioni periodiche di valutazione del rischio e stress test a livello europeo. È inoltre l'organismo di supervisione principale per i fornitori di servizi Ict di terzi essenziali per gli enti finanziari nell'Ue.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eba Francois Louis Michaud banche presidente Eba
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza