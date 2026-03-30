Michaud nuovo presidente Eba, nomina ufficiale Ue

Il Consiglio Ue ha ufficializzato oggi la nomina del francese alla guida dell'Autorità, che ha sede a Parigi.

Il Consiglio dell'Ue ha nominato formalmente oggi François-Louis Michaud presidente dell'Autorità Bancaria Europea (Eba). Michaud assumerà l'incarico il 16 aprile prossimo. Il mandato del francese, che succede allo spagnolo José Manuel Campa, avrà una durata di cinque anni, e sarà prorogabile una sola volta.

Per la nomina del nuovo presidente, il consiglio dei supervisori dell'Eba ha presentato al Consiglio due candidati. Dopo i colloqui con i candidati nel gennaio scorso, gli ambasciatori dei Paesi presso l'Ue hanno approvato provvisoriamente la nomina di Michaud, votando a scrutinio segreto. Il Parlamento Europeo ha poi confermato la nomina il 10 marzo 2026.

L'Eba è un'autorità finanziaria indipendente dell'Ue con sede a Parigi, che opera per garantire una regolamentazione e una vigilanza prudenziale coerenti in tutto il settore bancario europeo. Tra gli altri compiti, l'Eba valuta i rischi e le vulnerabilità del settore bancario dell'Unione, attraverso relazioni periodiche di valutazione del rischio e stress test a livello europeo. È inoltre l'organismo di supervisione principale per i fornitori di servizi Ict di terzi essenziali per gli enti finanziari nell'Ue.