Con la Camera dei Rappresentanti a rischio per i Repubblicani e il Senato in bilico in diversi stati chiave, la partita è più aperta che mai

A pochi giorni dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, queste midterms sembrano sempre più un referendum sulla presidenza di Donald Trump. Con la Camera dei Rappresentanti a rischio per i Repubblicani e il Senato in bilico in diversi stati chiave, la partita è più aperta che mai. Se i Democratici riuscissero a conquistare anche solo la Camera bassa, il potere politico di Trump, soprattutto sul fronte interno, diminuirebbe. In tutto ciò, i sondaggi, visti i precedenti delle passate elezioni, impongono cautela: l'attesa "onda blu" potrebbe risentire delle sorprese che la politica americana ha dimostrato di saper riservare. (di Iacopo Luzi)