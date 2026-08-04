Migranti: Gozi accusa Tajani di agire da leader del Partido Popular

"Leggendo l'intervista di Antonio Tajani al Corriere della Sera si fatica a capire se a parlare sia il ministro degli Esteri italiano o un aspirante leader del Partido Popular". Lo afferma via social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico europeo.

"Usare la Farnesina - continua - per sposare la battaglia dell'opposizione spagnola contro il primo ministro di un Paese alleato non è tutelare l'interesse nazionale: è portare la tessera di partito al tavolo europeo. I ruoli istituzionali si esercitano nell'interesse del proprio Paese e dell'Europa, non per una campagna del Ppe. La diplomazia è un'altra cosa", conclude.