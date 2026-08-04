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Migranti: Gozi accusa Tajani di agire da leader del Partido Popular

Gozi critica Tajani: usa la Farnesina per fini partitici del Partido Popular, non per gli interessi di Italia ed Europa sui migranti.

Il segretario del Pe Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
Il segretario del Pe Sandro Gozi - Fotogramma/Ipa
04 agosto 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Leggendo l'intervista di Antonio Tajani al Corriere della Sera si fatica a capire se a parlare sia il ministro degli Esteri italiano o un aspirante leader del Partido Popular". Lo afferma via social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico europeo.

"Usare la Farnesina - continua - per sposare la battaglia dell'opposizione spagnola contro il primo ministro di un Paese alleato non è tutelare l'interesse nazionale: è portare la tessera di partito al tavolo europeo. I ruoli istituzionali si esercitano nell'interesse del proprio Paese e dell'Europa, non per una campagna del Ppe. La diplomazia è un'altra cosa", conclude.

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Sandro Gozi Antonio Tajani Partido Popular Migranti
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