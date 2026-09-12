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Migranti, nuove manifestazioni a Portsmouth: "L'immigrazione clandestina deve finire"

Ancora un corteo nella città del sud dell'Inghilterra: "Ne abbiamo abbastanza"

La manifestazione a Portsmouth - (Afp)
La manifestazione a Portsmouth - (Afp)
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12 settembre 2026 | 18.04
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 2 minuti

Nuove manifestazioni anti migranti nel Regno Unito. Dopo gli scontri avvenuti nel fine settimana precedente, diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza di nuovo a Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra. "Stiamo manifestando pacificamente ma ne abbiamo abbastanza: l’immigrazione clandestina è fuori controllo, deve finire. Portano in questo Paese persone di cui non sappiamo nulla, non conosciamo né la loro fedina penale né il loro passato", ha spiegato all’Afp Colin O’Malley, un pensionato, tra i manifestanti e numerose bandiere britanniche e inglesi. Un’altra manifestante, che ha fornito soltanto il proprio nome, Lorraine, ha dichiarato di far parte di un gruppo chiamato "Portsmouth Patriots", un apparente riferimento a un gruppo di "patrioti" guidato dall’attivista di estrema destra Daniel 'Tommo' Thomas.

Quest’ultimo, ha annunciato su X che non avrebbe preso parte alla manifestazione di sabato, nonostante l’avesse promossa. Thomas aveva organizzato le due manifestazioni del weekend scorso: la prima sabato nel porto di Dover e la seconda domenica a Portsmouth. In entrambi i casi, alcuni manifestanti avevano sfilato con il volto coperto e vestiti di nero, e alcuni avevano fatto un paragone con i movimenti fascisti degli anni Trenta. Il governo li ha definiti "teppisti" e la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha invitato la polizia a utilizzare "tutti i mezzi necessari" per sanzionare gli atti illegali di sabato, compreso l’arresto dei manifestanti mascherati. Secondo quanto osservato dall’Afp, sabato nessun manifestante appariva con il volto coperto. Anche l’organizzazione antirazzista Stand Up Against Racism ha radunato diverse centinaia di persone per una contromanifestazione, esibendo numerose bandiere con lo slogan "Stop the Far Right" ("Fermate l’estrema destra").

Per evitare scontri tra le due manifestazioni, le forze dell’ordine hanno istituito un cordone di sicurezza alle estremità del percorso. John Woods, uno dei partecipanti alla contromanifestazione, ha dichiarato all’Afp di essere lì per "dimostrare che l’estrema destra non è padrona di questa città". Secondo Woods, "la grande maggioranza delle persone si oppone al razzismo" e ai "teppisti di estrema destra". Nel corso del pomeriggio sono scoppiati alcuni scontri tra la polizia e i manifestanti anti-immigrazione, e una persona è stata arrestata per aver danneggiato un’auto della polizia, secondo quanto riferito dall’agenzia Press Association. I manifestanti si sono dispersi intorno alle 16 (15 Gmt). Le manifestazioni anti-immigrazione, talvolta violente, sono frequenti nel Regno Unito, dove gli arrivi di migranti in barca attraverso la Manica rappresentano un tema centrale nel dibattito politico.

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migranti crisi immigrazione clandestina manifestazioni anti migranti estrema destra razzismo teppisti patrioti
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