Migranti, ecatombe al largo del Gibuti: 109 morti e 116 dispersi dopo naufragio

Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti e circa 116 risultano dispersi dopo che un'imbarcazione è affondata al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite. I sopravvissuti hanno affermato che l'imbarcazione, che trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen, si è capovolta a nord della città gibutiana di Obock.