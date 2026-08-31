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Migranti, Spagna proroga di altri 15 giorni controlli su arrivi da Italia

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
31 agosto 2026 | 12.56
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

"Il Governo spagnolo ha deciso di prorogare di altri quindici giorni i controlli alle frontiere per i passeggeri che arrivano in Spagna via mare o via aerea dall’Italia". E' quanto afferma all'Adnkronos il ministero dell'interno spagnolo dopo che l'Italia ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna a seguito della crisi a Ceuta. "Questi controlli erano stati introdotti l’8 agosto, inizialmente per un periodo di un mese", ricorda il ministero dell'Interno spagnolo.

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Spagna migranti ceuta Schengen
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