"Il Governo spagnolo ha deciso di prorogare di altri quindici giorni i controlli alle frontiere per i passeggeri che arrivano in Spagna via mare o via aerea dall’Italia". E' quanto afferma all'Adnkronos il ministero dell'interno spagnolo dopo che l'Italia ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione del Trattato di Schengen con la Spagna a seguito della crisi a Ceuta. "Questi controlli erano stati introdotti l’8 agosto, inizialmente per un periodo di un mese", ricorda il ministero dell'Interno spagnolo.