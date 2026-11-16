Una fonte all'Afp: piccoli contingenti operano da diversi mesi in Ucraina con il compito di addestrare i soldati e contribuire alla manutenzione dei mezzi militari. Interpellato sul tema, lo Stato maggiore delle Forze armate francesi per ora non ha fornito risposte

Piccoli contingenti di militari francesi operano da diversi mesi in Ucraina con il compito di addestrare i soldati ucraini e contribuire alla manutenzione dei mezzi militari. Lo ha affermato all'Afp una fonte vicina al dossier che conferma le informazioni diffuse dalla radio transalpina 'Rfi'. "La rotazione degli istruttori francesi a sostegno dell'Ucraina, in Francia, in Polonia od occasionalmente in Ucraina, è una realtà. Tuttavia, non si tratta di un'operazione militare. Non c'è alcuna intenzione di essere coinvolti in azioni coercitive", sottolinea la stessa fonte all'Afp.

Interpellato sul tema, lo Stato maggiore delle Forze armate francesi non ha fornito nell'immediato alcuna risposta. Questa missione riservata, denominata 'Volia' e guidata da un generale francese, consiste in una struttura "leggera e modulabile", composta da "piccoli contingenti impegnati in missioni di breve durata", secondo quanto riferiscono fonti a Rfi. Secondo la radio francese questi militari sarebbero presenti almeno dall'estate del 2026.

Non si tratta di truppe combattenti, la cui presenza in Ucraina è sempre stata smentita dalla Francia. I Paesi occidentali forniscono a Kiev equipaggiamenti militari, aiuti finanziari e servizi di intelligence. Ufficialmente, nessun militare di Paesi terzi combatte al fianco delle forze ucraine. Sul fronte russo, invece, la Corea del Nord ha inviato propri militari a partecipare ai combattimenti in Russia, nella regione di Kursk. L'eventuale presenza di forze speciali occidentali al fianco degli ucraini non è mai stata confermata. Il Regno Unito, dal canto suo, ha annunciato a marzo di disporre di strutture per la manutenzione dei mezzi militari sul territorio ucraino, nell'ambito di missioni non combattenti simili a quelle svolte dai militari francesi. "Ingegneri britannici sono dispiegati in Ucraina e lavorano fianco a fianco con i loro omologhi ucraini per garantire la manutenzione e la riparazione dei veicoli militari", aveva dichiarato il governo britannico. Il quotidiano britannico The Guardian, che ha visitato una di queste strutture, ha tuttavia precisato che gli ingegneri non sono militari, bensì personale civile assunto con contratti specifici.

Per garantire la confidenzialità della presenza militare francese in Ucraina, secondo diverse fonti vicine alla vicenda citate da Rfi, è stato deciso di fare affidamento sulla missione francese di addestramento già attiva in Polonia dal 2023, nell'ambito della missione europea Eumam-Ukraine, il cui mandato è stato prorogato fino a novembre 2028. In questo contesto, i militari francesi dell'esercito sono incaricati dell'addestramento dei sottufficiali ucraini, destinati a diventare futuri comandanti di unità combattenti. Dal 2023, complessivamente 25.000 soldati ucraini sono stati addestrati in Francia e in Polonia.