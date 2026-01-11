Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell'uccisione di Good

Nel post in cui viene pubblicato il video il Dhs afferma che Good stava "ostacolando" un'operazione delle forze dell'ordine"

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) statunitense ha pubblicato su X un nuovo video con immagini relative ai tre minuti e 30 secondi precedenti l'uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, nel Minnesota.

The media continues to fail the American people in their reporting on the events in Minneapolis.



New evidence shows that the anti-ICE agitator was STALKING and IMPEDING a law enforcement operation over the course of the morning.



The evidence speaks for itself. The legacy media… pic.twitter.com/0enstqGkhq — Homeland Security (@DHSgov) January 10, 2026

Nel riferirne, la Cnn sottolinea che il video è stato girato a un'altezza superiore a quella del livello della strada e a una distanza tale dal veicolo di Good da non registrare alcuna conversazione. Nel post in cui viene pubblicato il video il Dhs afferma che Good stava "ostacolando" un'operazione delle forze dell'ordine".