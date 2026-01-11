circle x black
Cerca nel sito
 

Minneapolis, Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video: le immagini prima dell'uccisione di Good

Nel post in cui viene pubblicato il video il Dhs afferma che Good stava "ostacolando" un'operazione delle forze dell'ordine"

Proteste a Minneapolis (Afp)
Proteste a Minneapolis (Afp)
11 gennaio 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) statunitense ha pubblicato su X un nuovo video con immagini relative ai tre minuti e 30 secondi precedenti l'uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, nel Minnesota.

Nel riferirne, la Cnn sottolinea che il video è stato girato a un'altezza superiore a quella del livello della strada e a una distanza tale dal veicolo di Good da non registrare alcuna conversazione. Nel post in cui viene pubblicato il video il Dhs afferma che Good stava "ostacolando" un'operazione delle forze dell'ordine".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
minneapolis sparatoria minneapolis proteste minneapolis donna uccisa minneapolis cosa è successo
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza