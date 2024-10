Mo: Emirati lanciano campagna di solidarietà per popolo libanese

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato una campagna di solidarietà con il popolo libanese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Wam, precisando che la campagna, che inizierà domani e si concluderà il 21 ottobre, è stata lanciata dal presidente del Consiglio umanitario e filantropico internazionale, lo sceicco Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La campagna, prosegue l'agenzia Wam, mira a coinvolgere istituzioni e imprese e segue il pacchetto di aiuti urgenti per un valore di 100 milioni di dollari ordinato dal presidente emiratino, Mohamed bin Zayed, per sostenere il popolo libanese. Gli Emirati hanno già inviato al paese dei cedri sei aerei carichi di circa 205 tonnellate di forniture mediche, cibo, materiali di soccorso e attrezzature per rifugi in collaborazione con partner internazionali quali Oms, Unicef, Unhcr, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.