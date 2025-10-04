circle x black
Cerca nel sito
 

Mo, patriarca Gerusalemme: "Fine guerra non sarà fine conflitto, odio è profondo"

Così il patriarca di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, intervenuto alla &nbsp;settima edizione del Fnec a Firenze.

Mo, patriarca Gerusalemme:
04 ottobre 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La fine della guerra non sarà la fine del conflitto. Dovremo ricucire le comunità dal basso con tanta pazienza. Serve una narrazione lucida e solida da contrapporre a quella degli estremismi. Non vogliamo assistenza, ma supporto per costruire iniziative economiche ispirate al bene comune”. Lo ha osservato il patriarca di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, intervenuto alla settima edizione del Fnec a Firenze.

"Purtroppo - ha detto - non possiamo farci illusioni: la fine della guerra non sarà la fine del conflitto. L'odio che ha scatenato è ancora profondo, e non c'è una exit strategy, né una chiara prospettiva sul dopo. C'è ancora molto da fare. Proprio per questo, quando le istituzioni politiche e, ahimè, anche quelle religiose vengono meno, è importante fare rete nel territorio. Questo è quello che cerchiamo di fare” .

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra conflitto odio assistenza supporto
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza