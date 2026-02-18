Bassetti: "'Stati Uniti sono diventati il Measles country. Dovremmo chiedere il vaccino prima di entrare in Italia e occhio quando si va lì in vacanza e per lavoro"

Il morbillo torna sotto i riflettori in diversi Paesi del mondo. Dal Regno Unito, dove - come riporta la 'Bbc' - nella zona a nord di Londra il Consiglio di Enfield (area alle prese con un focolaio della contagiosa malattia) ha inviato una lettera a tutti i genitori del distretto, informandoli che i loro figli, se non vaccinati e identificati come contatti stretti di persone colpite, potrebbero essere esclusi per 21 giorni da scuola. Fino agli Usa, dove l'ultimo alert ha interessato addirittura un aeroporto, quello internazionale di Philadelphia. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, infatti, la scorsa settimana una persona con l'infezione è transitata dal Terminal E, giovedì 12 febbraio dalle 13.35 alle 16.30. A seguito del caso, il Dipartimento di Sanità pubblica dello Stato ha dovuto avvisare i viaggiatori del rischio di una possibile esposizione al virus, incoraggiando le persone a verificare il proprio stato vaccinale e a stare attente ai sintomi, si legge nella nota ufficiale.

"Riteniamo che non ci sia alcuna minaccia generale associata a questo caso - ha puntualizzato il commissario della Sanità, Palak Raval-Nelson - Incoraggiamo però le persone che potrebbero essere state esposte ad agire se non sono protette contro il morbillo". Molti Paesi, ha proseguito, "stanno vivendo focolai di morbillo, quindi il rischio di casi legati ai viaggi rimane. Inoltre i casi e le epidemie di morbillo hanno continuato ad aumentare negli Stati Uniti, tra cui un focolaio molto grande e in corso nella Carolina del Sud. Incoraggiamo vivamente i genitori a seguire il programma di immunizzazione e a vaccinare completamente i loro figli non appena sono in grado. Le persone che intendono viaggiare al di fuori degli Usa o all'interno di Stati Usa con grandi focolai dovrebbero parlare con il medico dei loro piani di viaggio e delle vaccinazioni necessarie".

"Ogni giorno negli Usa si segnalano casi, epidemie, quarantene, aree bloccate a causa del morbillo - commenta l'infettivologo Matteo Bassetti in un post sui social - Ormai, grazie al pensiero novax di chi li governa, sono diventati il 'Measles country', il Paese del morbillo. Se fossimo un Paese evoluto (dal punto di vista sanitario) chiederemmo agli americani di essere vaccinati prima di entrare in Italia. Occhio anche ad andare negli Usa in vacanza e per lavoro, meglio controllare sierologia e stato vaccinale prima di partire", esorta l'esperto.

L'inizio del 2026 è stato segnato in realtà da diverse svolte in negativo che non hanno interessato solo le Americhe. Per esempio, alcuni Paesi - 6 in Europa, fra cui Spagna e Gb - fanno i conti con l'addio allo status di Paesi liberi dal morbillo. A novembre scorso la perdita di questo status era stata ufficializzata per il Canada e ad aprile si discuterà della situazione proprio di Usa e Messico. In particolare, per quanto riguarda il Messico, nell'ultimo bilancio dei numeri registrati dall'inizio dell'epidemia di morbillo nel 2025 si faceva il punto anche sui decessi, vicini a quota 30 nel periodo 2025-2026 e distribuiti in 7 Stati.

Tornando in Europa e nel Regno Unito, altro Paese alla ribalta delle cronache in questi giorni, i media riportano che almeno 34 bambini sono stati contagiati nell'ambito di un'epidemia a "rapida diffusione" in diverse scuole del nord di Londra. Secondo uno studio medico locale sono state confermate infezioni in "almeno" 7 scuole di Enfield e della vicina Haringey. "Certamente nella nostra zona non abbiamo mai visto un aumento del numero di casi di questo tipo prima d'ora", ha osservato Jo Sauvage, responsabile sanitario del North Central London Integrated Care Board, parlando a 'Today' di Bbc Radio 4. L'esperto ha spiegato che sono stati confermati circa 60 casi sospetti, la maggior parte dei quali nelle scuole e negli asili nido, e che alcuni bambini necessitano di cure ospedaliere, "in particolare quelli che non sono stati vaccinati. Stiamo lavorando a stretto contatto per contenere l'infezione e la diffusione, ma anche per aumentare la conoscenza e la consapevolezza del pubblico".

L'Enfield Council ha invitato i residenti nell'area a verificare il loro stato vaccinale. "L'attuale epidemia - ha confermato il consigliere Alev Cazimoglu - ha colpito principalmente i bambini e alcuni hanno richiesto cure aggiuntive con un breve ricovero ospedaliero. Il morbillo è una delle malattie più contagiose conosciute. E' circa 6 volte più contagioso del Covid-19".