circle x black
Cerca nel sito
 

Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia

L'aereo, secondo Cnn, ha sorvolato l'intero Mediterraneo evitando i due Paesi membri della Cpi, che ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano. Tel Aviv parla di 'ragioni tecniche'

Benjamin Netanyahu - Fotogramma /Ipa
Benjamin Netanyahu - Fotogramma /Ipa
25 settembre 2025 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha scelto una rotta insolita per volare da Tel Aviv a New York, in vista del suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu e l'incontro con il presidente americano Donald Trump. L'aereo, secondo quanto rivelato da Cnn, ha sorvolato l'intero Mediterraneo fino a Gibilterra, evitando Francia e Spagna, Paesi membri della Corte penale internazionale (Cpi), che lo scorso novembre ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti per presunti crimini di guerra e contro l'umanità.

Secondo le rilevazioni di Flightradar24, il volo ha attraversato soltanto brevemente lo spazio aereo di Grecia e Italia (è passato sopra la Calabria, quasi all'altezza dello Stretto), allungando notevolmente il percorso abituale.

Parigi aveva in realtà autorizzato il volo, secondo una fonte diplomatica francese, ma "alla fine hanno deciso di prendere un'altra rotta e non conosciamo il motivo". L'ufficio del primo ministro israeliano non ha spiegato la scelta in via ufficiale, mentre in Israele alcuni media parlano di "ragioni tecniche" legate al maggiore consumo di carburante. Né Israele né Stati Uniti sono membri della Cpi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Corte penale internazionale contrasto all'umanità onu netanyahu netanyahu mandato arresto cpi israele hamas benjamin netanyahu
Vedi anche
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza