"Ho buttato due anelli nella spazzatura, aiutatemi a trovarli". Impossibile. Anzi, no. A New York si è materializzato un miracolo (o quasi), a giudicare dal posto pubblicato su X dalla NYC Sanitation, l'azienda pubblica della Grande Mela che ogni giorno raccoglie e smaltisce circa 12 tonnellate di rifiuti. Tra questi, anche i gioielli e i cimeli di famiglia che per sbaglio sono stati gettati da un cittadino di Brooklyn. L'uomo, dopo le inutili ricerche condotte individualmente, ha contattato l'azienda come estremo tentativo. L'ultima speranza era setacciare la discarica, punto di raccolta dei rifiuti. I funzionari e gli addetti si sono attivati. E' stato individuato il camion che aveva raccolto i sacchi nella zona di Brooklyn indicata dal residente e sono partite le ricerche. Fumata bianca: anelli incredibilmente ritrovati in mezzo ad un oceano di spazzatura, con tanto di foto celebrative.