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Usa, crolla edificio di tre piani a New York: almeno 1 morto e due feriti gravi

L'incidente nel quartiere residenziale di Flatbush Avenue, a Brooklyn

Usa, crolla edificio di tre piani a New York: almeno 1 morto e due feriti gravi
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11 novembre 2026 | 23.54
Redazione Adnkronos
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Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite in seguito al crollo di un edificio di tre piani a Brooklyn, secondo quanto riferito da un funzionario dei vigili del fuoco. Una persona era ancora intrappolata, ha aggiunto il funzionario. L’edificio è crollato nel quartiere di Flatbush, nella zona centrale di Brooklyn, un’area prevalentemente residenziale. L’incidente è stato segnalato intorno alle 16, secondo quanto riferito dal dipartimento. La causa del crollo - riferisce la Cnn - è da attribuire a un cantiere edile situato accanto all’edificio.

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