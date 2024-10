Resta alta la tensione nella penisola coreana. La Corea del Nord ha fatto saltare tratti di strade, di collegamenti con la Corea del Sud. A renderlo noto sono i militari sudcoreani. Secondo lo Stato Maggiore di Seul, riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, sono stati distrutti tratti di due strade sul lato nord della linea di demarcazione. Intanto, riferiscono i media di Pyongyang, il leader nordcoreano Kim Jong Un tenuto una riunione di sicurezza con i militari, per parlare delle incursioni di droni sudcoreani lungo il confine e discutere di una possibile azione militare in risposta.

La scorsa settimana Pyongyang aveva annunciato l'intenzione di tagliare tutti i collegamenti, stradali e ferroviari, con la Corea del Sud affermando di voler tutelare la sicurezza nazionale. "Intorno a mezzogiorno i militari nordcoreani hanno effettuato detonazioni, presumibilmente per interrompere le strade Gyeongui e Donghae, e stanno portando avanti altre attività con l'impiego di equipaggiamento pesante", hanno reso noto i militari sudcoreani, che precisano di aver risposto con l'esplosione di colpi a sud della linea di demarcazione.

