Nordcorea, nuova sfida di Kim: missile balistico lanciato verso il Mar del Giappone

Il lancio una settimana dopo che Trump ha approvato il piano della Corea del Sud di costruire un sottomarino a propulsione nucleare

Kim Jong un - Fotogramma /Ipa
07 novembre 2025 | 08.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Nordcorea di Kim Jong un ha lanciato un altro missile balistico non identificato verso il Mar del Giappone. A riferirlo è stato il Comando congiunto delle forze armate sudcoreane. Il lancio avviene circa una settimana dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato il piano della Corea del Sud di costruire un sottomarino a propulsione nucleare. Gli analisti avevano avvertito che il piano di Seul di costruire una delle navi a propulsione atomica avrebbe potuto suscitare una risposta aggressiva da parte di Pyongyang.

Il missile è caduto in mare al di fuori delle acque giapponesi e non sono stati segnalati danni o feriti, ha affermato il primo ministro giapponese Sanae Takaichi.

Negli ultimi anni la Corea del Nord ha aumentato in modo significativo i test missilistici, che secondo gli analisti hanno lo scopo di migliorare le capacità di attacco di precisione, sfidare gli Stati Uniti e la Corea del Sud e testare le armi prima di esportarle potenzialmente in Russia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Corea del Nord Mar del Giappone kim jong un kim trump nordcorea sudcorea
