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Nordcorea, Pyongyang lancia missili balistici in direzione del Mar del Giappone﻿

I militari di Seul hanno segnalato diversi lanci dalla zona di Wonsan, sulla costa orientale, con missili che avrebbero percorso circa 240 km prima di cadere in mare. E' il quarto lancio dall'inizio dell'anno

Nordcorea, Pyongyang lancia missili balistici in direzione del Mar del Giappone﻿
08 aprile 2026 | 10.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovi lanci di missili balistici da parte dlle Corea del Nord oggi, mercoledì 8 aprile. Secondo le autorità sudcoreane, Pyongyang ha lanciato uno o più razzi verso il Mar del Giappone, rilevati nelle prime ore della giornata. Secondo l'agenzia Yonhap, i lanci sono iniziati all'1.50 di questa mattina (ora italiana). E' il quarto lancio di missili in Corea del Nord dall'inizio dell'anno.

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I militari di Seul hanno segnalato diversi lanci dalla zona di Wonsan, sulla costa orientale, con missili che avrebbero percorso circa 240 km prima di cadere in mare. La Guardia Costiera giapponese ha reso noto che l'ultimo missile è caduto in mare circa 10 minuti dopo il lancio. Tokyo ha confermato che nessun ordigno è entrato nelle proprie acque territoriali o nella zona economica esclusiva.

Non si registrano danni, ma il gesto è stato subito definito una provocazione e una violazione delle risoluzioni Onu, tanto da spingere il governo sudcoreano a convocare una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale.

Capo diplomazia cinese arriva domani per visita di due giorni

Su invito del ministero degli Esteri nordcoreano, Wang Yi sarà domani e venerdì in Corea del Nord. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Pechino, come riporta il Global Times.

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