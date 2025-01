Nuovo pacchetto aiuti da Usa, Nato invia 10 navi nel Baltico - Ascolta

L'amministrazione Biden è pronta ad annunciare un ultimo, massiccio pacchetto di aiuti per le armi all'Ucraina nell'ambito della visita del segretario alla difesa Lloyd Austin in Germania giovedì per incontrare i rappresentanti di circa 50 nazioni partner del gruppo di contatto per l'Ucraina mentre i combattimenti proseguono intensi sia nel Donbass ucraino sia nel Kursk, dove i vertici militari di Kiev hanno confermato un nuovo tentativo di avanzata. Sul Baltico, la Nato fa sapere che avvierà un'operazione su larga scala per proteggere le infrastrutture critiche alla fine di questa settimana.