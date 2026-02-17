circle x black
Omicidio militante nazionalista Quentin, 4 fermi tra cui un assistente di un deputato Lfi

La procura di Lione indagando per omicidio volontario

Polizia francese (Afp)
Polizia francese (Afp)
17 febbraio 2026 | 20.28
Redazione Adnkronos
Quattro sospetti sono stati fermati oggi dalla polizia francese in relazione alla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, sulla quale la Procura di Lione sta indagando per ''omicidio volontario''. Lo ha appreso l'emittente Bfmtv citando una fonte vicina all'inchiesta.

Tra le persone fermate ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, e Adrian B., membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi.

