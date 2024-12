L'attacco in un negozio di Akita City, in Giappone

Un orso che ha attaccato un impiegato di un supermercato nel nord del Giappone, prima di rintanarsi al suo interno per due giorni, è stato catturato grazie a una trappola con del cibo ricoperto di miele che le autorità locali hanno posizionato vicino all’ingresso del negozio. L'animale, riferiscono i media locali, verrà abbattuto oggi.

Sabato scorso, l'orso è entrato nel negozio di Akita City e ha aggredito un dipendente di 47 anni, che ha riportato una lieve ferita alla testa, ha riferito la polizia. Per due giorni poi l'animale è rimasto all'interno del supermercato saccheggiando il reparto carni e distruggendo vari scaffali.

La polizia ha chiamato i cacciatori autorizzati per uccidere l’animale, di circa un metro di lunghezza, ma questi non sono stati in grado di localizzarlo, ha detto l’agenzia di stampa Kyodo. Le autorità hanno utilizzato un drone all'interno per cercarlo, ma non è servito. Sono quindi state utilizzate le trappole.

La polizia ha detto che l’orso è stato trovato in una trappola, dove erano stati collocati miele, mele e pane, tra un ingresso e un’area di stoccaggio. Questa mattina è stato rinvenuto e addormentato prima di essere ucciso, ha detto l'agenzia di stampa Kyodo.

Le autorità in alcune parti del Giappone settentrionale stanno lottando per affrontare il crescente numero di incontri tra umani e orsi che hanno lasciato il loro habitat naturale in cerca di cibo. Le autorità hanno segnalato 219 attacchi, di cui 6 mortali, quest'anno, la cifra più alta da quando i dati a livello nazionale sono diventati disponibili. Tra le vittime recenti ci sono una donna anziana attaccata nel suo giardino e un pescatore trovato decapitato vicino a un lago.