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Usa, padre di tre figli si getta dalla nave da crociera: stava festeggiando l'anniversario di nozze

L'uomo si è buttato sabato scorso nell'ultimo giorno della vacanza durata sette giorni

Nave da crociera Carnival - (Fotogramma/Ipa)
Nave da crociera Carnival - (Fotogramma/Ipa)
23 settembre 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Era padre di tre figli il passeggero californiano di una nave da crociera, che si è gettato in mare sabato scorso al largo del Messico e il cui cadavere non è stato ancora ripescato. Secondo quanto riporta 'The Independent' Thomas Gigler, 56 anni, stava festeggiando il suo 15esimo anniversario di matrimonio con la moglie Michelle, 48 anni, quando è scomparso dalla Carnival Panorama nell'ultimo giorno di una crociera di sette notti lungo.

Il mistero sulle cause del gesto

Gigler, programmatore informatico, viveva con la moglie e i loro tre figli di 9, 11 e 13 anni a Redlands a est di Los Angeles, secondo il Daily Mail. Sua sorella Wendy ha detto al giornale che non riescono a spiegarsi perché possa essere finito in mare. "Non sappiamo perché l'abbia fatto, davvero non ce lo aspettavamo. Sembrava felice", ha detto. Dopo aver visto le immagini delle telecamere a bordo, il capitano ha annunciato che un passeggero si era gettato in mare. "Si è buttato mentre la nave stava navigando da Puerto Vallarta in Messico verso Long Beach" ha detto un portavoce di Carnival Cruise Line alla Fox News.

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