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Papa in Argentina, due milioni e mezzo di fedeli alla messa di Leone ﻿

Il Pontefice: "Mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica distruggono e compromettono le relazioni familiari"

La folla di fedeli - (Afp)
La folla di fedeli - (Afp)
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09 novembre 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La quarta giornata del Papa in America Latina è iniziata con la visita al 'piccolo Cottolengo'. Il Pontefice, al secondo giorno in Argentina, dopo aver lasciato la Nunziatura Apostolica si è trasferito in auto (con un passaggio anche in papamobile) al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, dove ha fatto visita a operatori e assistiti della struttura.

Poi, al Monumento de los Españoles, a Buenos Aires, la prima messa in terra argentina. C'è stato un bagno di folla per Leone XIV, arrivato in auto scoperta fra i fedeli. Presenti due milioni e mezzo di persone, secondo la stima della polizia nazionale. A partecipare alla messa anche il presidente argentino, Javier Milei.

Ieri, parlando alle autorità e alla società civile, il monito: "La storia insegna quanto possa crescere un popolo quando le sue differenze si trasformano in occasione di dialogo e di incontro. Per questo motivo, anche la democrazia appartiene all’eredità che va custodita". Il Pontefice ha parlato anche della famiglia come "cellula fondamentale della società", e oggi nella messa al Monumento de los Españoles ha acceso i riflettori sulle complicate dinamiche familiari: "Le nostre famiglie vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari". "Tra tutte queste sofferenze e crisi - ha osservato - la Parola di Dio brilla per noi di speranza: Dio è in mezzo a noi, non possiamo temere".

"Non rassegnatevi alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca", ha detto Leone che ha invitato ad aprire "le porte delle vostre case a Cristo" e a parlare "con naturalezza di Gesù ai vostri bambini, restare uniti in Lui".

Leone, tra gli applausi dei fedeli, ha reso omaggio a Papa Francesco, che è stato vescovo di Buenos Aires, citando un passaggio sulla famiglia dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia: "'La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l'amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito'. Care famiglie, vi esorto a diventare protagoniste nell'evangelizzazione! La Chiesa argentina ha bisogno di voi".

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