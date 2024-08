Il caso Carini-Khelif arriva su X e, tra le migliaia di commentatori infuriati per l'abbandono del ring di Parigi 2024 da parte dell'azzurra, arriva anche JK Rowling, 'mamma' di Harry Potter e tra le voci più critiche sui diritti delle persone transgender.

"A una giovane pugile - ha commentato la scrittrice in uno di una serie di tweet e condivisioni sul caso - è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché hai permesso a un maschio di salire sul ring con lei. Sei una vergogna, la tua 'salvaguardia' è una barzelletta e Parigi 2024 sarà offuscata per sempre dalla brutale ingiustizia fatta a Carini", tuona contro Kirsty Burrows, a capo dell'unità sulla sicurezza sportiva del Comitato Olimpico Internazionale, che solo poche ore fa aveva illustrato in una conferenza stampa una serie iniziative a tutela della salute mentale degli atleti durante i Giochi.

Watch this (whole thread), then explain why you’re OK with a man beating a woman in public for your entertainment. This isn’t sport. From the bullying cheat in red all the way up to the organisers who allowed this to happen, this is men revelling in their power over women. https://t.co/u32FcDTy9p