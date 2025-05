Parigi, notte di guerriglia urbana dopo vittoria del Psg sull'Arsenal - Video

Notte di guerriglia urbana a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal mercoledì 7 maggio al Parco dei Principi. Secondo la prefettura di polizia di Parigi, sono state arrestate quarantatré persone. Inoltre, un veicolo ha investito tre persone in una strada perpendicolare all'Avenue des Champs-Élysées, nell'8° arrondissement, dove molti tifosi si erano riuniti per festeggiare l'accesso del loro club alla finale di Champions League. Al momento non si sa se l'attacco sia stato intenzionale. Secondo la stessa fonte, dei feriti uno è in gravi condizioni.