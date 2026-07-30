circle x black
Cerca nel sito
 

Pax Silica, Rasser: “L’Italia trasformi l’adesione in una strategia industriale”

Il vicepresidente del think tank di Eric Schmidt promuove l’ingresso italiano nell’iniziativa sulle filiere dell’intelligenza artificiale. Ma avverte: la pressione cinese cresce e “la finestra per agire si sta chiudendo”

Pax Silica, Rasser: “L’Italia trasformi l’adesione in una strategia industriale”
30 luglio 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’adesione italiana alla Pax Silica è una scelta strategica, ma dovrà essere seguita da investimenti, diversificazione delle forniture e protezione delle tecnologie sensibili. È il messaggio di Martijn Rasser, vicepresidente per la Tech Leadership dello Special Competitive Studies Project, intervistato da Formiche.net in vista della firma prevista venerdì a Brindisi.

La Pax Silica è l’iniziativa promossa dagli Stati Uniti per rafforzare la cooperazione tra governi e imprese nelle filiere decisive per l’intelligenza artificiale: semiconduttori, minerali critici, capacità di calcolo e manifattura avanzata.

A firmare per l’Italia sarà l’ambasciatore Armando Varricchio, inviato speciale del ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’innovazione e le nuove tecnologie. Per gli Stati Uniti sarà presente l’ambasciatore in Italia Tilman Fertitta.

“Nessun Paese può fare da solo”

“La decisione dell’Italia di aderire alla Pax Silica è strategicamente importante”, spiega Rasser. L’iniziativa è ancora agli inizi e dovrà dimostrare di saper trasformare l’allineamento politico in azioni concrete, ma la sua logica di fondo è solida.

“Nessun Paese può garantirsi da solo la sicurezza della catena del valore dell’intelligenza artificiale”. Il vantaggio della rete guidata dagli Stati Uniti deriva, secondo Rasser, dalla somma delle capacità tecnologiche, industriali e finanziarie degli alleati.

La partecipazione italiana “rafforza quella rete e consolida la tenuta della cooperazione tecnologica transatlantica”.

L’obiettivo non è ricostruire l’intera filiera all’interno di ogni singolo Paese, ma distribuire competenze e produzioni tra partner affidabili.

La sfida con la Cina

La firma di Brindisi si inserisce nel crescente coordinamento tra Italia e Stati Uniti su intelligenza artificiale, reti 6G e minerali critici. La Commissione europea ha già aderito alla dichiarazione per le materie di propria competenza.

La Pax Silica nasce anche in risposta alla strategia cinese, che punta a diffondere infrastrutture, tecnologie e standard propri, soprattutto nei Paesi emergenti.

Per l’Italia, dotata di competenze nella microelettronica e nella manifattura avanzata, la scelta riguarda quindi il ruolo da occupare nelle future catene globali del valore tecnologico.

“La finestra per agire si sta chiudendo”

L’adesione politica, avverte Rasser, non basta. “L’Italia si muove nella direzione giusta, ma resta molto da fare”.

Il de-risking dalla Cina non deve significare un disaccoppiamento indiscriminato, ma l’individuazione delle dipendenze più rischiose, la protezione del know-how critico, la diversificazione delle forniture e nuovi investimenti produttivi.

L’Italia ha punti di forza nei semiconduttori e nella manifattura avanzata, ma questi settori sono esposti alla crescente concorrenza cinese sostenuta dallo Stato.

“La finestra per agire si sta chiudendo”, conclude Rasser.

La firma della Pax Silica rappresenta quindi un primo passo. La sua efficacia dipenderà dalle politiche industriali che seguiranno e dalla capacità dell’Italia di trasformare l’adesione in investimenti, progetti comuni e maggiore sicurezza economica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pax Silica Intelligenza Artificiale Semiconduttori Minerali Critici Catena del Valore Cooperazione Tecnologica Transatlantica
Vedi anche
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza