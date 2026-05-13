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Pd: stop ai negoziati Ue-Talebani per i rimpatri in Afghanistan

Il Pd si oppone ai negoziati Ue-Talebani per i rimpatri in Afghanistan, considerando il Paese non sicuro.

L'eurodeputato del Pd Giuseppe Lupo, a sinistra, ritratto con Franco Battiato, quando era segretario del Pd siciliano - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato del Pd Giuseppe Lupo, a sinistra, ritratto con Franco Battiato, quando era segretario del Pd siciliano - Fotogramma/Ipa
13 maggio 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Pd è "assolutamente contrario" alle trattative che la Commissione Europea sta iniziando con il regime dei Talebani per facilitare i rimpatri dall'Ue verso il Paese dell'Asia meridionale. Lo dice l'eurodeputato del Pd Giuseppe Lupo (gruppo S&D), durante un briefing con la stampa organizzato dall'ufficio in Italia del Parlamento Europeo in vista della plenaria della prossima settimana a Strasburgo.

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"Noi - afferma - siamo assolutamente contrari" non solo "nel caso Afghanistan", ma anche "nel caso di tutti i Paesi che non consideriamo sicuri. Noi abbiamo votato contro a Strasburgo la lista dei cosiddetti Paesi sicuri, perché non siamo per niente convinti che molti di quei Paesi lo siano. Sicuramente non è un Paese sicuro l'Afghanistan, quindi la nostra posizione rispetto al tema è assolutamente contraria", conclude.

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