Periferia Beirut martellata, Trump approva cessate il fuoco - Ascolta

Nuovo pesante attacco israeliano condotto con due missili lanciati nella periferia meridionale di Beirut. L'esercito israeliano ha comunicato di aver identificato diversi edifici nella periferia di Ghobeiry e Bourj al-Barajneh che l'esercito intende colpire poiché vi si troverebbero obiettivi di Hezbollah. Il portavoce dell'esercito israeliano Avichay Adraee in un post su X a scritto ai residenti di evacuare immediatamente questi edifici e quelli adiacenti e tenersi lontani da essi per una distanza non inferiore a 500 metri. Questione cessate il fuoco. Donald Trump, come riporta il Wall Street Journal, ha approvato la proposta di un piano di cessate il fuoco per il Libano.