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Peste in Siberia, la Russia revoca le restrizioni: "Nessun rischio, test negativi"

Dopo il caso della 28enne, addetta di laboratorio, morta il 2 ottobre scorso all'Istituto Irkutsk

Un medico, repertorio - (Afp)
Un medico, repertorio - (Afp)
09 ottobre 2026 | 16.25
Lucia Scopelliti
LETTURA: 2 minuti

La città russa di Irkutsk sta revocando le misure preventive, adottate in seguito alla morte di un'addetta di laboratorio per una polmonite di origine sconosciuta. La situazione epidemiologica nella regione, è stato spiegato, rimane stabile e non presenta rischi per la salute. E tutte le misure di quarantena preventiva sono state concluse, ha dichiarato giovedì il governatore regionale Igor Kobzev. Gli interventi erano stati avviati dopo la morte di una dipendente dell'Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East, per quella che è stata definita una polmonite di origine sconosciuta. L'addetta di laboratorio, 28 anni, deceduta nella città di Shelekhov il 2 ottobre, era vaccinata e immune alle pericolose infezioni con cui lavorava, ha sostenuto Kobzev.

Irkutsk revoca l'allerta, rientrano le misure preventive in Siberia

In una nota, il Servizio federale russo per la sorveglianza della tutela dei diritti dei consumatori e del benessere umano (Rospotrebnadzor) ha dichiarato che, alla data di mercoledì, oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la paziente deceduta aveva completato il periodo di osservazione medica, senza che fossero state rilevate anomalie sanitarie riconducibili a malattie infettive. Quasi 5.000 test di laboratorio non hanno evidenziato la presenza di microrganismi patogeni pericolosi, riporta la nota.

Le verifiche sulla biosicurezza e la notifica all'Oms

Due commissioni incaricate di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza hanno inoltre concluso che nell'istituto non si è verificato alcun incidente. Il Rospotrebnadzor afferma di aver notificato il caso all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in conformità con il Regolamento sanitario internazionale. Dopo la segnalazione della malattia, sono state tempestivamente attuate misure preventive complete, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

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