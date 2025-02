Il tribunale federale di Los Angeles, ai sensi della convenzione dell'Aja, ha ordinato il rientro in Italia del piccolo Ethan, il bimbo di Piano di Sorrento che è stato portato via dal papà negli Stati Uniti. Nella sentenza il tribunale "ordina" il ritorno di Ethan alla sua "legittima casa", l'Italia, e che "le disposizioni appropriate sull'affidamento saranno determinate ai sensi della legge italiana e sotto la competenza dei tribunali italiani".

Lo scorso novembre la polizia americana aveva individuato in California il piccolo Ethan, che era stato portato via alla madre italiana, Claudia Ciampa. Il piccolo era stato consegnato ai servizi sociali. Successivamente, in via d'urgenza il giudice americano aveva emesso un primo provvedimento, affidando temporaneamente il bimbo alla madre, subito volata Los Angeles. Era quindi iniziato un percorso giudiziario che ha visto come controparte della donna il padre americano del bambino, Eric Howard Nichols, che aveva sottratto Ethan lo scorso 30 agosto, portandolo con sé in California.