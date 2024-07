Più di 100 terroristi di Hamas uccisi a Khan Younis - Ascolta

Più di 100 terroristi di Hamas sono stati uccisi dalle truppe della 98a Divisione dell'esercito israeliano durante una nuova operazione a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, come comunica l'Idf. L'offensiva a Khan Younis è stata lanciata lunedì, dopo che l'esercito ha dichiarato di aver identificato miliziani che si stavano riorganizzando, tre mesi dopo che l'Idf si è ritirato dalla città. L'offensiva mirava anche a recuperare i corpi di cinque ostaggi uccisi. Nel frattempo le Brigate di al-Quds, ala armata della Jihad islamica palestinese, ha dichiarato che i suoi combattenti hanno bombardato con colpi di mortaio i soldati e i veicoli israeliani di stanza nei pressi del valico di Rafah, nella striscia di Gaza. Il gruppo ha inoltre affermato di essere impegnato in violenti combattimenti dalla notte scorsa nella zona orientale di Khan Younis, e che è in grado di utilizzare mitragliatrici e proiettili anticarro. Intanto Israele attraverso un alto funzionario critica quanto affermato della vicepresidente americana Kamala Harris.