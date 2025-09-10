circle x black
Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo: "Atto di aggressione"

Il premier polacco Tusk informa la Nato e convoca una riunione di emergenza

Polonia abbatte droni russi nel suo spazio aereo:
10 settembre 2025 | 07.39
Redazione Adnkronos
Le forze armate polacche hanno abbattuto nella notte droni russi entrati nello spazio aereo della Polonia durante un attacco russo alla vicina Ucraina e che ''avrebbero potuto rappresentare una minaccia''. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk su 'X' affermando di aver informato la Nato dell'accaduto. Tusk ha anche convocato una riunione di emergenza con i responsabili della sicurezza, attualmente in corso.

L'esercito polacco ha condannato le molteplici violazioni del suo spazio aereo definendole un "atto di aggressione" e affermando di aver individuato una dozzina di droni e di averne abbattuti alcuni. "In seguito all'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti di tipo drone", ha dichiarato sui social media il comando operativo delle forze armate polacche.

"Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una vera minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini'', prosegue il post.

