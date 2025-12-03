circle x black
La figlia segreta di Putin intercettata a Parigi: "Perché vivi qui?" - Video

Un giornalista ucraino riprende una giovane nella capitale francese, sarebbe Elizaveta Krivonogikh

La figlia di Putin e il presidente russo
03 dicembre 2025 | 23.24
Redazione Adnkronos
"Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello". Un giornalista ucraino a Parigi pone la domanda ad una donna per strada. La donna, secondo l'emittente Nexta Tv, viene identificata come Elizaveta Krivonogikh ed è ritenuta presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. "Perché vive in Europa, nella maledetta e odiosa Europa? Dica qualcosa", incalza il giornalista. "Non ha il permesso di girare il video", le uniche parole della donna, che cerca di coprire il volto.

Il nome Elizaveta Krivonogikh celerebbe l'identità di Luiza Rozova. La ragazza, 22 anni, sarebbe nata nel 2003 dalla relazione tra il presidente russo e Svetlana Krivonogikh, una donna delle pulizie che avrebbe accumulato un patrimonio di assoluto rilievo nel corso degli anni. La ragazza, finita sotto i riflettori dei media indipendenti russi, a Parigi lavorerebbe come manager di due gallerie d'arte.

La giovane nel recente passato, come ha riferito Bild, avrebbe pubblicato su Telegram messaggi riferibili al padre, che non viene mai nominato: "Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita. L'unico modo che ho di protestare, l'unico modo che ho per dimostrare chi sono io, è mostrare a tutti la mia faccia. La mia impronta unica, la prova della mia realtà. Questo è ciò che mi ricorda ogni giorno per chi sono nata e per chi è stata rovinata la mia vita. L'uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia".

Il presidente russo ha avuto diverse partner. Nel 1983 ha sposato Lyudmila Putina, da cui ha avuto due figlie, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Putin da oltre 10 anni sarebbe legato all'ex ginnasta Alina Kabaeva, da cui avrebbe avuto 2 figli nati nel 2015 e nel 2019 secondo rumors che, ovviamente, non trovano conferme ufficiali.

vladimir putin putin figli putin figlia
