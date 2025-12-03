"Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello". Un giornalista ucraino a Parigi pone la domanda ad una donna per strada. La donna, secondo l'emittente Nexta Tv, viene identificata come Elizaveta Krivonogikh ed è ritenuta presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. "Perché vive in Europa, nella maledetta e odiosa Europa? Dica qualcosa", incalza il giornalista. "Non ha il permesso di girare il video", le uniche parole della donna, che cerca di coprire il volto.

A journalist from a Ukrainian media outlet spotted Putin’s so-called daughter — Liza — in Paris. She did not admit to being Putin’s daughter, but visually, she looks exactly like him. pic.twitter.com/VpCHhsJaIC — WarTranslated (@wartranslated) December 3, 2025

Il nome Elizaveta Krivonogikh celerebbe l'identità di Luiza Rozova. La ragazza, 22 anni, sarebbe nata nel 2003 dalla relazione tra il presidente russo e Svetlana Krivonogikh, una donna delle pulizie che avrebbe accumulato un patrimonio di assoluto rilievo nel corso degli anni. La ragazza, finita sotto i riflettori dei media indipendenti russi, a Parigi lavorerebbe come manager di due gallerie d'arte.

La giovane nel recente passato, come ha riferito Bild, avrebbe pubblicato su Telegram messaggi riferibili al padre, che non viene mai nominato: "Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita. L'unico modo che ho di protestare, l'unico modo che ho per dimostrare chi sono io, è mostrare a tutti la mia faccia. La mia impronta unica, la prova della mia realtà. Questo è ciò che mi ricorda ogni giorno per chi sono nata e per chi è stata rovinata la mia vita. L'uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia".

Il presidente russo ha avuto diverse partner. Nel 1983 ha sposato Lyudmila Putina, da cui ha avuto due figlie, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Putin da oltre 10 anni sarebbe legato all'ex ginnasta Alina Kabaeva, da cui avrebbe avuto 2 figli nati nel 2015 e nel 2019 secondo rumors che, ovviamente, non trovano conferme ufficiali.