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Re Carlo negli Usa a fine aprile, vedrà Trump e parlerà al Congresso

La visita celebra "i legami storici e le moderne relazioni bilaterali" tra i due Paesi nel quadro delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana

Re Carlo e Donald Trump - Ipa
Re Carlo e Donald Trump - Ipa
31 marzo 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Re Carlo e la regina Camilla si recheranno a fine aprile negli Stati Uniti, dove incontreranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto Buckingham Palace spiegando che la visita servirà a "celebrare i legami storici e le moderne relazioni bilaterali" tra i due Paesi nel quadro delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana. La Bbc spiega che re Carlo, durante il viaggio di ritorno a Londra, si recherà anche alle Bermuda, territorio britannico d'oltremare nell'Atlantico settentrionale.

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I dettagli dell'itinerario negli Stati Uniti non sono ancora stati resi noti, ma si sa che re Carlo si recherà a Washington, spiega la Bbc. Prevista anche una cena di stato alla Casa Bianca e un discorso che il re terrà al Congresso.

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Re Carlo Donald Trump donald trump re carlo Buckingham Palace
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