circle x black
Cerca nel sito
 

Morto Rick Sollo, il cantante vittima di un incidente aereo in Brasile: trovato elicottero disperso, nessun superstite

Insieme a lui deceduti anche il manager e amico di Neymar Bruno Avelar e il videomaker Paulo Soares, oltre al pilota Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e al copilota Leopoldo Barros Teixeira

Rick Sollo - (Instagram)
Rick Sollo - (Instagram)
23 settembre 2026 | 13.02
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

È stato ritrovato senza vita Rick Sollo del duo country Rick & Renner. L'uomo viaggiava a bordo di un elicottero di cui si erano perse le tracce lunedì scorso mentre sorvolava la regione di Santa Catarina, in Brasile, a seguito di un violento temporale. Dopo ore di ricerche, che hanno visto impegnati anche esperti dell'Aeronautica militare, i resti del velivolo sono stati rinvenuti nel comune di Urubici, in una zona particolarmente impervia, insieme a quelli dei passeggeri: oltre al cantante, a bordo si trovavano il manager Bruno Avelar e il videomaker Paulo Soares, oltre al pilota Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e al copilota Leopoldo Barros Teixeira. Nessuno è sopravvissuto.

L'elicottero risultava disperso dopo essere decollato da Porto Belo, sulla costa settentrionale dello stato, diretto a São Joaquim. L'analisi dei dati dei cellulari dei passeggeri ha permesso di individuare l'area in cui si sarebbero dovute concentrare le ricerche. Le cause dell'incidente - avvenuto in condizioni di maltempo nella zona - saranno oggetto di indagine da parte del Centro per l'investigazione e la prevenzione degli incidenti aeronautici (Cenipa).

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet), il momento della scomparsa del velivolo ha coinciso con un peggioramento delle condizioni meteorologiche nell'area compresa tra São Joaquim e Urubici, dove era stata diramata una allerta rossa che segnalava una situazione di "grave pericolo" e prevedeva precipitazioni superiori ai 100 millimetri in 24 ore e possibilità di grandine.

﻿Il cantante, 59 anni, aveva condiviso una story su Instagram poco prima di imbarcarsi, come riferisce il quotidiano O Globo, insieme al manager Bruno Avelar, grande amico della stella del calcio Neymar.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rick sollo incidente aereo
Vedi anche
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video
Antisemitismo, il figlio della senatrice Segre: "Ebrei milanesi in situazione simile a 1938" - Video
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza