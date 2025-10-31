circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, contro l'Ucraina i missili da crociera 'segreti' che fecero infuriare Trump

Negli ultimi mesi Mosca ha attaccato l'Ucraina con un missile da crociera il cui sviluppo - allora segreto - spinse il presidente Usa ad abbandonare il Trattato Inf nel 2019

Vladimir Putin - Afp
Vladimir Putin - Afp
31 ottobre 2025 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche i missili 'segreti' russi lanciati contro l'Ucraina. Negli ultimi mesi la Russia ha infatti attaccato i territori di Kiev con un missile da crociera il cui sviluppo - allora segreto - spinse Donald Trump nel 2019 ad abbandonare il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces) un patto sul controllo delle armi nucleari siglato da Donald Reagan e Mikhail Gorbaciov nel 1987. A riferirne è il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dando così la prima conferma dell'utilizzo del missile 9M729 in combattimento.

La Russia ha lanciato contro l'Ucraina il missile - che può trasportare una testata nucleare o convenzionale e ha una gittata di 2.500 km - 23 volte da agosto, ha dichiarato un alto funzionario ucraino alla Reuters, citata dal Guardian. L'Ucraina ha anche registrato due lanci del 9M729 da parte della Russia nel 2022, ha precisato la fonte.

Vertice Trump-Putin saltato, cosa è successo

Intanto il Financial Times, citando fonti informate, ha svelato le ragioni per le quali il summit tra Trump e Putin sarebbe saltato. L'Amministrazione Usa avrebbe infatti deciso di cancellare l'incontro tra il presidente americano e il leader del Cremlino per le rigidità russe nelle richieste rispetto all'Ucraina. La decisione sarebbe stata presa dopo una telefonata tesa tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Al termine del colloquio Rubio avrebbe quindi informato Trump che la Russia non era seriamente intenzionata a negoziare un accordo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russia missili guerra ucraina russia ucraina guerra russia guerra ucraina news
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza