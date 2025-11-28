circle x black
Russia, Orbán da Putin: colloqui per porre fine all'invasione dell'Ucraina

28 novembre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ucraina -

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha iniziato la sua visita a Mosca, la capitale russa, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin nel contesto dei crescenti sforzi diplomatici per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "Sto andando a Mosca. Discuteremo di sicurezza energetica, prezzi accessibili e bassi per il prossimo inverno in Ungheria. Ecco perché siamo andati a Washington ed ecco perché andremo in Russia ora", ha dichiarato Orbán in un messaggio pubblicato su Facebook prima di lasciare l'Ungheria. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha confermato la visita e ha indicato che l'incontro tra i due leader è previsto intorno alle 13 (ora di Mosca), secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa TASS.

