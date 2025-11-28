circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, Putin accetta la proposta di Orban: in Ungheria vertice con Usa su Ucraina

28 novembre 2025 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato la proposta del primo ministro ungherese Viktor Orbán di ospitare un vertice con gli Stati Uniti a Budapest, la capitale ungherese, e di tenere colloqui sull'invasione russa dell'Ucraina. Putin, che ha ringraziato Orban per la sua disponibilità durante un incontro tra i due a Mosca, la capitale russa, ha sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, basate sul "pragmatismo", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa TASS.

Riguardo alla possibilità che la delegazione russa incontri alti funzionari statunitensi a Budapest, il presidente russo ha affermato di essere a conoscenza della "posizione dell'Ungheria sulla questione ucraina", che considera "equilibrata".

"Le relazioni tra Russia e Ungheria sono stabili e continuano a svilupparsi nonostante tutte le difficoltà che affrontiamo oggi", ha affermato, attribuendo parte del "calo degli scambi commerciali" tra i due Paesi a "vincoli esterni". "Tuttavia", ha aggiunto, "la cooperazione energetica tra i due Paesi è molto ampia e ci sono ancora molte domande che meritano una risposta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Russia Ungheria Putin Orban Ucraina Budapest
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza