Russia, Putin accetta la proposta di Orban: in Ungheria vertice con Usa su Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato la proposta del primo ministro ungherese Viktor Orbán di ospitare un vertice con gli Stati Uniti a Budapest, la capitale ungherese, e di tenere colloqui sull'invasione russa dell'Ucraina. Putin, che ha ringraziato Orban per la sua disponibilità durante un incontro tra i due a Mosca, la capitale russa, ha sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, basate sul "pragmatismo", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa TASS.

Riguardo alla possibilità che la delegazione russa incontri alti funzionari statunitensi a Budapest, il presidente russo ha affermato di essere a conoscenza della "posizione dell'Ungheria sulla questione ucraina", che considera "equilibrata".

"Le relazioni tra Russia e Ungheria sono stabili e continuano a svilupparsi nonostante tutte le difficoltà che affrontiamo oggi", ha affermato, attribuendo parte del "calo degli scambi commerciali" tra i due Paesi a "vincoli esterni". "Tuttavia", ha aggiunto, "la cooperazione energetica tra i due Paesi è molto ampia e ci sono ancora molte domande che meritano una risposta".